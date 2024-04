Montolivo: «Inter, aritmetica al derby non capiterà più! Peso per il Milan»

Montolivo ha giocato nel Milan e sa cosa significhi perdere i derby con l’Inter. Per questo, l’ex centrocampista su DAZN si sofferma di più su quanto i rossoneri debbano fare di tutto per non far festeggiare i rivali.

LA VALUTAZIONE – Stefano Pioli è vicino all’addio al Milan e quello di lunedì potrebbe essere il suo ultimo derby contro l’Inter. Una sfida che secondo Riccardo Montolivo ha pesato nel giudizio generale: «Questi ultimi cinque derby penso siano il motivo per il quale parte della piazza del Milan non vuole più Pioli come allenatore. Il suo lavoro sulla panchina del Milan per me è ottimo, pensando anche agli anni passati, però tanti tifosi non gli perdonano questi ultimi cinque derby. E soprattutto come sono stati persi, perché in gran parte di questi derby non c’è stata partita. Lui paga anche questo, motivo per cui lunedì mi aspetto una grande partita. Al tifoso pesa, poi se fai un’analisi lucida di quattro anni non puoi essere scontento dell’allenatore. Invece c’è una parte importante della piazza che non lo vuole: penso pesi il bilancio negativo dei derby».

I numeri di Montolivo sul derby Milan-Inter

I DATI – Montolivo prosegue sui derby Milan-Inter: «Ha perso 0-3 una finale di Supercoppa Italiana, due semifinali di Champions League dove non c’è stata partita. Questo per il tifoso pesa, poi io continuerei con Pioli. Sarebbe uno smacco incredibile perderlo, torni a casa dallo stadio e vedi i caroselli in giro. È una coincidenza che non ricapiterà mai quella di avere l’aritmetica nel giorno del derby: non è mai successo. Un pronostico? 1-1».