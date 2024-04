Il Milan pensa al derby e a Pioli: una mossa alla vigilia dell’Inter

Per il Milan è un derby pesante quello di lunedì, per l’ambiente con cui arrivano i rossoneri alla stracittadina con l’Inter. Da Sky Sport si segnala quanto sta accadendo sul fronte Pioli e non solo.

IN DIFFICOLTÀ – Se il Milan dovesse perdere il derby con l’Inter non solo sarebbe il sesto consecutivo, ma darebbe pure il titolo della seconda stella ai nerazzurri. Un qualcosa di noto ormai da tempo. Per i rossoneri è lo scenario peggiore possibile e l’augurio lato nerazzurro è che questo si avveri. Stefano Pioli è ormai al passo d’addio, dopo quasi cinque anni al Milan.

La mossa prima di Milan-Inter anche su Pioli

IN ARRIVO – Peppe Di Stefano, su Sky Sport, fa sapere che domani è previsto l’arrivo di Gerry Cardinale a Milano. Sarà in tribuna per la stracittadina di lunedì alle 20.45, ma inizierà a lavorare anche in ottica futuro. Perché, rispetto a quanto avvenuto dieci giorni fa, non ci sono quasi più possibilità di tenere Pioli. Smentiti i nomi Antonio Conte, Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano, ossia tutti quelli italiani. Un possibile nome è Julen Lopetegui, ma sarà decisivo anche quello che dirà Zlatan Ibrahimovic. Ma per Pioli è probabile che lunedì sarà il suo ultimo derby Milan-Inter.