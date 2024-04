Parolo: «Alcuni del Milan si credono superiori all’Inter! Faranno così»

Parolo guarda come Milan e Inter arrivano al derby di lunedì sera. E vede un lato su cui i rossoneri si sentono ancora superiori, pur avendone persi cinque di fila. Così l’ex giocatore a DAZN.

RISCHIO TRACOLLO – Il Milan rischia di perdere il sesto derby consecutivo lunedì sera e vedere i rivali cittadini festeggiare. Marco Parolo è convinto che i giocatori di Stefano Pioli tireranno fuori l’orgoglio: «Devono tirarlo fuori, devono dimostrare visto che tanti giocatori si sentono forti e si sentono superiori a quelli dell’Inter. Negli ultimi derby c’è stato un abisso, non hanno dimostrato quella forza e devono dimostrare di avere orgoglio e riconoscenza verso il mister. Devono chiudere il percorso con lui e fare una buona partita nel derby».

Speranza tricolore in Milan-Inter: l’analisi di Parolo

FESTA POSSIBILE LUNEDÌ – Parolo si sposta sulla possibilità che Milan-Inter decida l’aritmetica del titolo con un successo della capolista: «Quelli dell’Inter non vedono l’ora. In casa fai la festa dopo col Torino, per un tifoso se ci può essere una pecca dello scudetto dell’Inter è non vincerlo in questa partita. Non può perderlo, i tifosi mettono le mani avanti ma vogliono vincerlo lì. Simone Inzaghi spera tantissimo di vincerlo qua perché rimarrebbe nella storia, già lo è per le vittorie ma questo metterebbe la ciliegina sulla torta. Lui che vive di queste cose caricherà la partita in una maniera incredibile e sa il modo per far sì che la squadra sia pronta. Un aspetto su cui Pioli non è così all’altezza».