Matri, cosa dici? «Tifosi Inter preferirebbero vincere in casa, non al derby»

Dichiarazioni piuttosto particolari da parte di Matri. L’ex attaccante del Milan sostiene che ci sarebbero molti tifosi dell’Inter che preferirebbero festeggiare contro Torino e Lazio l’aritmetica del titolo, anziché nel derby di domani.

L’ESAGERAZIONE – Alessandro Matri, nello studio di DAZN, viene subito smentito quando dà quest’affermazione: «Preferenza titolo per l’Inter? I tifosi magari sperano di vincerlo in una partita in casa, poi ovvio che vincerlo davanti al Milan sarebbe lo smacco più grande. Ormai non ci sono più pecche, poi ho tanti tifosi interisti che mi dicono che preferirebbero vincere in una partita in casa. Un pronostico? Vince l’Inter, poi non so il risultato».

SFIDUCIATO – Matri passa poi alla questione Stefano Pioli, al passo d’addio: «Si stava creando una situazione molto simile a quella di Simone Inzaghi, che se non arriva in finale di Champions League era molto nella situazione di quest’anno di Pioli. Una partita ha fatto la differenza, perché l’approdo in finale ha cambiato il pensiero su un allenatore che anche la piazza aveva messo in discussione. Però l’Inter va in finale, fa una prestazione molto positiva pur perdendo col Manchester City e dimostrando di essere all’altezza. Una partita ha cambiato il pensiero, poi su Pioli penso sia finito il ciclo. Serve mantenere alta la mentalità in questa partita. Vengono da un’eliminazione pesante, perché comunque il Milan era favorito contro la Roma. Forse l’Inter arriva nel momento migliore mentale per dare una risposta, fosse stato dopo due giornate il derby era diverso. Comunque dopo la Roma c’è stato quel confronto con la curva».