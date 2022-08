Mkhitaryan non ancora in gruppo ma vicino al ritorno! Obiettivo chiaro – TS

Mkhitaryan anche ieri non si è allenato con il gruppo ma il rientro è vicino. L’edizione odierna di Tuttosport aggiorna riguardo le condizioni del centrocampista armeno.

RIENTRO VICINO – Henrikh Mkhitaryan, fuori da ferragosto per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, anche ieri si è allenato a parte. Il suo rientro, però, è ormai vicinissimo: l’obiettivo del calciatore è quello di tornare a disposizione di mister Simone Inzaghi per il derby con il Milan in programma il prossimo sabato. In tal senso, possibili novità a partire già dalle prossime ore.

Fonte: Tuttosport