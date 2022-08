Dumfries, sostituzione inspiegabile con la Lazio. Fin qui il migliore dell’Inter – TS

L’Inter dopo l’uscita di Denzel Dumfries contro la Lazio è letteralmente crollata. I numeri evidenziati questa mattina da Tuttosport parlano chiaro: l’esterno olandese fin qui è il miglior giocatore tra i nerazzurri e proprio per questo Simone Inzaghi non può e non deve farne a meno.

IL MIGLIORE – Dumfries in questo inizio di campionato è per distacco il miglior giocatore dell’Inter per rendimento. Con lui in campo, i nerazzurri hanno segnato cinque delle sei reti totali, se subito solo quattro reti. Anche contro la Lazio l’esterno olandese è stato il migliore dei suoi sfiorando anche il gol con un colpo di testa. Poi, sostituito sull’1-1 dopo aver realizzato l’assist per Lautaro Martinez, l’Inter è letteralmente crollata. Ecco perché rinunciare a un Dumfries così, oggi è difficile, e questo Simone Inzaghi lo sa, dato che questa estate ha ribadito alla dirigenza la sua importanza (così come per Milan Skriniar).

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi