Mkhitaryan, una seconda giovinezza! E l’Inter se lo gode: il dato è emblematico! – CdS

Henrik Mkhitaryan continua a lasciare tutti a bocca aperta. Udine è solo l’ultima conferma: i numeri in campo parlano chiaro. Il focus di Corriere dello Sport.

SECONDA GIOVINEZZA – Per l’ennesima volta, anche nell’ultima sfida contro l’Udinese, Henrikh Mkhitryan ha dimostrato all’Inter, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di essere assolutamente fondamentale in campo. Intelligenza, fiuto del pericolo, corsa, velocità: il recupero salvifico con l’anticipo incredibile su Thauvin, pronto a battere col tap-in vincente Sommer, è emblematico. Come lo è il dato che mostra quanto Simone Inzaghi non possa proprio fare a meno di Mkhitaryan, tanto da fargli accumulare un totale di minuti in campo da togliere – letteralmente – il fiato.

NUMERI – Sono in tutto ben 3.185 i minuti disputati con la maglia dell’Inter nel corso di questa stagione da parte dell’armeno, che addirittura ha superato anche Barella e Lautaro Martinez. Il centrocampista non parte dalla panchina dallo scorso 20 dicembre – in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Poi è rimasto titolare per 19 gare consecutive. Non solo i minuti sono particolarmente indicativi ma anche le partite disputate nel corso della stagione: Mkhitaryan ne ha giocate 41 su 42, di cui ben 39 con indosso la maglia da titolare. Numeri e dati che, messi a confronto con l’età dell’armeno, non possono non far pensare a una seconda giovinezza, che l’Inter continua a sfruttare e a godersi al massimo.

Fonte: Corriere dello Sport – p. gua.