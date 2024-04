Thuram, per il Psg sei tu l’erede di Mbappé! L’Inter ci sta? La posizione! – TS

Il PSG ha intenzione di puntare tutto su Thuram per il dopo Mbappè? Secondo TuttoSport sì. E l’Inter cosa ne pensa? Ecco la posizione del club nerazzurro di fronte a una eventuale cessione del francese.

IPOTESI – Il nuovo scenario di giornata prevede una sessione estiva di calciomercato caldissima, con un PSG pronto a investire sul gioiello dell’Inter Marcus Thuram per sostituire il re Kylian Mbappé. Questo racconta l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il club parigino avrebbe intenzione di portare a casa un altro francese. C’è, ovviamente, da tenere in considerazione anche la posizione della dirigenza nerazzurra, che sembra assolutamente contraria a dire addio all’attaccante. A questo si aggiunge un però, anzi due. Tra i big nerazzurri in lista, Thuram è quello più facilmente cedibile, visto che il mercato delle punte ha molta richiesta e poca offerta. Inoltre, l’Inter la scorsa estate ha accolto a parametro zero il francese, acquistato da svincolato. Una sua eventuale uscita consisterebbe in una ricchissima plusvalenza per le casse nerazzurre, che partirebbe dagli 80 milioni di euro in su. E poiché la dirigenza nerazzurra negli ultimi anni ha abituato a questi colpi da ‘maestro’ (vedi l’addio di Onana), l’ipotesi che l’affare Thuram-PSG si verifichi non è da escludere.

ACQUISTI – L’Inter preferirebbe di gran lunga non doversi separare da Thuram e finanziare il prossimo mercato attraverso cessioni meno dolorose, come quella di Denzel Dumfries e di alcuni giovani. Ma se gli obiettivi della dirigenza nerazzurra restano ambiziosi come quelli che portano il nome di Alessandro Buongiorno e Albert Gudmundsson, allora la situazione potrebbe dover cambiare. Per il difensore e l’attaccante, infatti, Torino e Genoa chiedono rispettivamente 40 milioni di euro ciascuno. Il totale che l’Inter potrebbe ricevere cedendo, ipoteticamente, Thuram al PSG.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino