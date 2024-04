Inter-Cagliari, Inzaghi punta a tre rientri. Due cambi (quasi) certi! – CdS

Simone Inzaghi può tornare a fare affidamento su alcuni infortunati, ma deve rinunciare ad altri due uomini. Ecco alcune delle scelte previste per Inter-Cagliari.

RIENTRI – In casa nerazzurro si è già entrati a capofitto nella preparazione di Inter-Cagliari, in scena domenica sera a San Siro. L’ultima sessione d’allenamento svoltasi ieri pomeriggio al Centro Sportivo Suning ha dato ottime risposte a Simone Inzaghi, che ha finalmente recuperato del tutto Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro si è allenato insieme al gruppo e in Inter-Cagliari sembra avere già chance per un posto dal 1′. Discorso diverso, invece, per Stefan De Vrij. L’olandese ha svolto ancora lavoro personalizzato sul campo, ma presto dovrebbe rientrare anche lui ad allenarsi insieme al resto degli uomini di Inzaghi ed essere così convocabile per il match della trentaduesima giornata. Il terzo nome fra gli infortunati che potrebbe rivedersi in panchina per Inter-Cagliari è quello di Juan Cuadrado, che da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi insieme al resto della squadra nerazzurra.

ASSENZE E SCELTE – Per la sfida delle ore 20.45 contro i ragazzi di Claudio Ranieri Inzaghi, però, non ‘acquista’ e basta. L’allenatore piacentino dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, entrambi fuori per squalifica. Uno tra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez sostituirà il capitano argentino dal 1′. Aurel Bisseck, praticamente con certezza, prenderà il posto del difensore destro francese.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.