Minotti: “Inter, riprendi subito Nainggolan! I due moduli di Conte…”

Condividi questo articolo

Lorenzo Minotti, ex difensore di Parma, Cagliari e Torino, ha parlato a “Sky Sport 24” dei prossimi passi sul mercato necessari all’Inter per giocarsi lo Scudetto al pieno delle proprie possibilità. Menzione particolare per Radja Nainggolan.

COLPO A CENTROCAMPO – Lorenzo Minotti è sicuro: all’Inter serve un centrocampista di peso. Secondo l’ex difensore, avere qualcuno in grado di poter giocare con entrambi i moduli proposti da Antonio Conte (il 3-5-2 e il 3-4-1-2) potrebbe essere fondamentale per rendere i nerazzurri più imprevedibili. Queste le sue parole sul tema, con una menzione speciale per Radja Nainggolan: «Io credo che l’Inter, che vinca o no l’Europa League, partirà il prossimo anno con obiettivi ben mirati. Dal prossimo anno sarà sicuramente in corsa per lo scudetto. I nerazzurri devono crescere, ci vuole un centrocampista di un certo peso e di personalità, che possa intepretare le due anime che ha dato il centrocampo della squadra di Conte. Poter alternare i due moduli, con o senza trequartista, può essere l’arma in più. Avere un giocatore che sa interpretare tatticamente questo modo di giocare è fondamentale. Io porterei subito indietro Nainggolan».