Inter, lavoro intenso per chi non ha giocato. Conte, tre rinforzi da Milano

L’Inter oggi è scesa subito in campo per preparare la semifinale di Europa League in programma lunedì contro la vincente di Shakhtar-Basilea. Secondo quanto rivelato da Roberto Scarpini su “Inter TV”, Conte ha accolto oggi tre giovani rinforzi e ha cercato di dare intensità a chi finora ha giocato poco

INTENSITÀ – L’Inter, dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen, è subito scesa in campo in vista della semifinale di Europa League. Domani la squadra osserverà un giorno di riposo, ma nel frattempo Antonio Conte pensa a dare intensità: «L’Inter si è allenata nel pomeriggio, una seduta iniziata con due gruppi: chi ha giocato e chi no. Chi è sceso in campo ieri ha svolto un lavoro defaticante. Poi, per gli altri, una sessione di allenamento più intensa sia come tempo che come quantità. Oggi si sono aggiunti tre giocatori arrivati da Milano: si tratta di tre ragazzi dell’Under 19 che fanno parte della Lista B e sono ora a disposizione di Conte. Subito in campo per preparare la semifinale, si deve dare continuità ai risultati. Attenzione a quelli che sono usciti affaticati ma, come ha detto Conte, bisogna mettere subito intensità nei giocatori che finora hanno giocato poco».