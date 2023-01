Milan, torna Messias con il Torino. Pioli recupera un altro prima dell’Inter? – CdS

Anche il Milan prepara la prima sfida di Coppa Italia, quella in programma domani contro il Torino. Stefano Pioli mette mano alla formazione con qualche cambio, ma senza stravolgere di troppo la squadra. Anche perché nessun giocatore è stato recuperato a parte Junior Messias. Secondo quanto precisato dal Corriere dello Sport, in vista della Supercoppa italiana, il tecnico rossonero spera almeno in un altro recupero.

PRIMA DELL’INTER – Il Milan vuole tornare subito a vincere in Coppa Italia dopo il pareggio maturato in campionato all’ultimo secondo contro la Roma. Stefano Pioli vuole a tutti i costi vincere per presentarsi alla Supercoppa italiana nel migliore dei modi. Per questo motivo difficilmente ci saranno grossi cambi di formazione, considerando anche l’importanza della sfida con il Torino (gara secca) e i nove infortunati. L’unico ad aver recuperato è Junior Messias, che dopo un mese ai box è tornato ad allenarsi. In vista della sfida con l’Inter, Pioli spera di recuperare un altro giocatore: Divock Origi. In settimana è atteso il suo primo allenamento con i compagni dopo diverse settimane di esercitazioni individualizzate.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello