Dimarco relega Gosens a riserva, ma 32 non sempre vale quattro volte 8

Federico Dimarco è ormai il titolare indiscusso della fascia sinistra dell’Inter. E a farne le spese è Robin Gosens, ancora ai margini delle rotazioni nerazzurre. Tuttavia, un confronto tra i numeri dei due laterali sarebbe impietoso, oltre che ingeneroso.

GERARCHIE NETTE – La stagione 2022/23 dell’Inter inizia con Federico Dimarco e Robin Gosens entrambi in campo. Nella vittoriosa trasferta di Lecce, il numero 32 parte dalla linea difensiva, mentre l’8 si prende la corsia sinistra da centrocampo. L’italiano partiva titolare per sostituire Alessandro Bastoni, acciaccato. Il tedesco invece raccoglieva l’eredità di Ivan Perisic e puntava ad imporsi finalmente con la maglia dell’Inter. Quasi cinque mesi dopo quella partita, le gerarchie mancine sono invece molto diverse. E il confronto tra i numeri dei due mancini è impietoso.

Dimarco vs Gosens: numeri a confronto

AGLI OPPOSTI – Dimarco e Gosens hanno circa lo stesso numero di presenze. 21 l’italiano, 20 il tedesco. Tuttavia, 19 delle 21 presenze del primo sono da titolare. Mentre il secondo si ferma ad appena 4 presenze dal 1′. E infatti vi è una differenza abissale nei minuti giocati. Il numero 32 è il settimo giocatore più presente, con 1.435 minuti in campo. Il tedesco invece si ferma a 583 minuti: solo in sei hanno giocato meno di lui. E nonostante il poco tempo a disposizione, riesce comunque a incidere con 2 gol, uno dei quali è già uno degli highlight della stagione dell’Inter (sì, quello di Barcellona). Dimarco invece, avendo giocato quasi il triplo, è a quota 3 gol e 4 assist. Cosa dicono questi numeri? Che Inzaghi considera Dimarco il titolare a tutti gli effetti della fascia sinistra, mentre Gosens è a malapena nelle rotazioni. Nonostante abbia pienamente recuperato dall’infortunio, e nonostante gli ingressi positivi nelle ultime occasioni.

Chi è l’erede ideale di Perisic tra i due?

ARMI DIFFERENTI – Tanto Dimarco quanto Gosens condividono un’eredità più che pesante. Ossia sostituire la posizione occupata da Perisic magistralmente nelle ultime due stagioni. Compito per nulla facile, considerando l’ottimo rendimento del croato oggi al Tottenham. Ironia della sorte, entrambi i laterali mancini attuali hanno caratteristiche in comune con Perisic. Gosens la capacità di saltare l’uomo e di aggredire il secondo palo. Senza tralasciare la corsa. Dimarco invece condivide le ottime proprietà di calcio, forse anche migliori di quelle del croato. E proprio quest’ultimo è l’elemento chiave che spinge Inzaghi a schierare quasi sempre il numero 32. Gosens non può certo garantire lo stesso apporto in fase di costruzione. Ma può essere un’arma letale se il gioco dell’Inter pendesse sul centro-destra. Poiché troverebbe lo spazio necessario per (continuare a) dimostrarsi letale sul secondo palo. Con Gosens in campo, l’Inter deve sicuramente apportare delle modifiche alla manovra di gioco. Ed è giunta definitivamente l’ora per vedere questo scenario prendere forma. Magari già a partire da stasera, nella sfida di Coppa Italia contro il Parma.