Mazzarri prima dell’Inter: «Nessun obiettivo! Osimhen? Di sicuro…»

Mazzarri si prepara ad affrontare il Real Madrid in Champions League prima di ospitare l’Inter al Maradona per la quattordicesima giornata di Serie A. L’allenatore del Napoli, intervenuto a Sky Sport, preferisce non fissare alcun obiettivo ma indica la strada da seguire. Poi non si sbilancia sulla presenza dal 1′ di Osimhen

NESSUN VANTAGGIO – Walter Mazzarri non si sbilancia alla vigilia di Real Madrid-Napoli, sfida che precede quella in campionato contro la sua ex squadra, l’Inter: «Se Victor Osimhen giocherà dal 1′? Fatemi aspettare domani, con partite ravvicinate così ci devo parlare con i ragazzi. Bisogna capire anche se stanno bene quelli che hanno fatto una partita intensa a Bergamo, credo però che Osimhen di sicuro non abbia i 90 minuti. Poi se partirà o no dal 1′ lo deciderò dopo aver parlato con lui e con lo staff medico».

NESSUN OBIETTIVO – Mazzarri preferisce poi non fissare alcun obiettivo, ma indica la strada da seguire: «Quando De Laurentiis mi ha chiamato gli ho fatto capire che una squadra così importante l’avrei allenata volentieri, avrà pensato che sono l’allenatore giusto. Gli obiettivi? Intanto ricominciamo a vincere perché quando sono arrivato si era perso in caso con l’Empoli, inutile parlare di obiettivi se la squadra non va bene. Bisogna continuare a giocare come a Bergamo e fare risultati, inutile fissare degli obiettivi».