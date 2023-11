Di Lorenzo guarda anche all’Inter: «Mazzarri ha fatto 3 cose! Ora…»

Di Lorenzo parla alla vigilia di Real Madrid-Napoli, partita valevole per la fase a gironi di Champions League che precede il confronto in campionato con l’Inter capolista. Il capitano azzurro, intervenuto a Sky Sport, spiega qual è stato l’impatto di Mazzarri

CURA MAZZARRI – Giovanni Di Lorenzo parla prima di Real Madrid-Napoli, match che precede quello in campionato con l’Inter. Il capitano azzurro riparte dalla vittoria di Bergamo: «Tornare alla vittoria è stato importante per il morale e per lavorare con un po’ di serenità, siamo contenti. Mazzarri? È un allenatore molto esperto, conosce l’ambiente ed è una cosa positiva per lui e per noi. Ha cercato di ridare serenità, di ricompattare il gruppo, di darci dei piccoli consigli da mettere in campo e si sono visti a Bergamo. Dobbiamo proseguire adesso su questo percorso».