Mauro: «Skriniar, infortunio tecnico o tattico? Occhio a destra»

Manca poco ormai a Porto-Inter e le scelte di Simone Inzaghi vedono la presenza di Edin Dzeko in attacco con Lautaro Martinez. Di questo ha parlato Massimo Mauro negli studi di Mediaset Infinity, sottolineando anche la possibile debolezza sulla fascia destra. Ma anche sull’assenza di Milan Skriniar dall’undici titolare.

FASCIA A RISCHIO – Massimo Mauro ha commentato così le scelte di Simone Inzaghi per Porto-Inter, sottolineando i rischi sulla destra: «Avendo tanta scelta, mi sembra buono l’attacco dell’Inter. La partita è a mio avviso giocata sulla fascia destra. Barella, Dumfries e Darmian non garantiscono una copertura in una partita difficile da questo punto di vista. Quella fascia potrebbe essere un po’ preoccupante, visto che la fase difensiva non è la loro dote migliore».

INFORTUNIO STRANO – Massimo Mauro si è poi soffermato sull’infortunio di Milan Skriniar, assente dall’undici di partenza dell’Inter di questa sera: «È una partita talmente importante che l’allenatore da questo punto di vista non deve toccare corde particolari. Non dimentichiamoci che Inzaghi non ha uno dei suoi migliori giocatori, che è Skriniar. A me sapere che un giocatore così importante non ci sia mi dispiace. Non si sa se l’infortunio sia tecnico o tattico, ma di certo ai nerazzurri manca uno di quelli che era sicuramente un leader».