Paganin: «Inter, trasferte europee ok! Porto, ricoridamo una cosa»

Massimo Paganin, che questa sera sarà al commento tecnico di Porto-Inter per Mediaset Infinity, ha analizzato ciò che ci potremo aspettare dalla gara di Champions League di questa sera.

TRASFERTA ARDUA – Massimo Paganin ha parlato così in vista di Porto-Inter di questa sera: «I nerazzurri hanno fatto bene anche lo scorso anno con il Liverpool, ma anche quest’anno in Champions League. Non dimentichiamo che il Porto qui ai gironi ha perso 0-4 con il Brugge. Sarà importantissimo l’approccio dell’Inter alla gara».