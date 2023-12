Mauro: «Juventus-Inter vergognosa! Scudetto? In genere vince…»

Mauro è ritornato sul match tra Juventus e Inter, gara definita vergognosa per la pochezza delle occasioni. Poi l’ex giocatore si esprime sulla lotta scudetto.

NON PIACIUTA − Massimo Mauro è ritorna sullo scontro allo Stadium finito 1-1: «Contro l’Inter posso dire che sia stata una bella partita? No, è stata vergognosa: ho visto solo due gol meravigliosi, da intenditore, le difese sono state brave perché non hanno fatto toccare palla agli attaccanti, però due lampi in 90’ sono troppo poco per divertirsi. Senza verticalizzazioni, senza i tagli per andare dentro e fare gol diventa una noia».

QUOTE − Poi Mauro sulla lotta scudetto: «L’Inter è la squadra più forte, e in genere la più forte vince il campionato. Secondo me rischia più il Napoli di uscire dalla Coppe europee. La Juventus deve puntare a tornare in Champions: dopo l’anno scorso l’obiettivo deve essere quello».

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti