Longari: «Inter ottimista su un colpo a 0 ma con un rischio. E Taremi…»

Inter alle prese con la pianificazione del suo futuro a tutti i livelli, calciomercato compreso, di cui Longari conferma i progetti estivi di Marotta e Ausilio. Il Direttore del sito Sportitalia.com, nell’editoriale odierno sul portale stesso, aggiorna la situazione specifica in casa nerazzurra

CALCIOMERCATO E FUTURO SUNING – Il Direttore Gianluigi Longari su Sportitalia.com anticipa il tema calciomercato (non invernale?) e futuro societario anche in casa nerazzurra: “È il momento degli investimenti. O quantomeno della loro programmazione. Non possono chiaramente sottrarsi all’incedere della stagione le squadre di vertice – ma non solo quelle – della nostra Serie A. Obiettivi fissati non soltanto in chiave mercato, ma nel caso delle due milanesi anche a possibili investitori arabeggianti che possano contribuire ai progetti di grandeur che le due società vorrebbero lecitamente predisporre per il futuro prossimo e anteriore. […] Diverso (rispetto al Milan, ndr) è il discorso per l’Inter. I piani altissimi della proprietà sono impegnati nel reperimento di fondi economici, che possano aprire la strada a nuovi investitori o rifinanziare il debito con Oaktree Capital Management. Difficile ipotizzare a gennaio modifiche per la rosa di Simone Inzaghi. Anche perchè il campo sta palesando che al momento non ce ne sia neppure la necessità”.

Inter e il calciomercato estivo a costo zero

DOPPIO COLPO A ZERO – Longari fa il punto della situazione su due degli obiettivi più ambiziosi che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno messo da tempo nel proprio mirino per l’Inter: “Mehdi Taremi piace ma eventualmente per la prossima stagione. E rigorosamente a parametro zero. Oltre al discorso economico, non sembra nemmeno percorribile l’idea di inserire a stagione in corso un giocatore che potrebbe ambire a sottrarre minutaggio a una coppia titolare che si sta dimostrando come una delle più efficaci del continente. Con Tiago Djaló i discorsi sono ben più avviati. E anche in questa circostanza l’idea sarebbe quella di blindarli per poi tramutare il corteggiamento in matrimonio dalla prossima estate. Il rischio rappresentato dalla concorrenza è da tenere in considerazione solo qualora una società dovesse trovare un accordo a gennaio con il Lille. E poi convincere il portoghese a provare una nuova avventura già nel giro del prossimo mese. Sul fronte nerazzurro si respira comunque un’aria di sostanziale ottimismo”. Questo l’aggiornamento del collega Longari sui piani della nuova Inter di Marotta, Ausilio e Inzaghi in sede di calciomercato.

Fonte: Sportitalia.com – Gianluigi Longari