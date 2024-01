Materazzi: «Inter-Lazio aperta! Arnautovic? Gli ho detto una cosa»

Materazzi ha parlato prima di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa. L’ex difensore nerazzurro ha rivelato una cosa su Arnautovic.

FINALE ANTICIPATA − Marco Materazzi a Inter Tv: «Sono stati molto affettuosi, hanno voglia di Inter e questa è la cosa bella. Mi aspetto una partita aperta perché entrambe prediligono gioco all’attacco. Tocchiamo ferro, ma l’Inter è consapevole ed è forte. Mi fa ben sperare. Attacco loro? Hanno fantasia e corsa, danno profondità. Non sarà facile, ma possiamo opporci in maniera positiva. E’ una finale anticipata, non me ne vogliano Napoli e Fiorentina. Gran bella partita, dentro gemellati, ma fuori grande battaglia. Hanno un allenatore che predilige avere il possesso, ma anche noi. I nostri tre vanno sempre a cercare il pallone, mi aspetto partita aperta. Ma noi in contropiede possiamo far male. Non sarà facile per noi e per loro».

GRUPPO − Ancora Materazzi: «Sorpresa? Dopo gli ottavi e i quarti di Champions l’Inter ha cambiato marcia. Può vincere contro chiunque. Quando sei dietro non prendi gol è fondamentale, il portiere sta facendo il suo, dove magari era difficile sostituire uno come Onana. Gruppo? La cosa bella è la voglia di stare insieme. Ho detto ad Arnautovic di stare calmo. Ho visto difendere i suoi compagni Marko e mi è piaciuto tantissimo. Ai tifosi dell’Inter non si possono rimproverare nulla, mio rimpianto non avere San Siro sempre pieno con 85 mila tifosi presenti».

COPPONE − Materazzi si esprime su Inzaghi: «Spero che continui, la cosa fondamentale di Simone è che ogni finale l’ha approcciata nella maniera giusta. Serve anche fortuna, ma speriamo che continui. Tifosi neutrali? Tifare Inter è fondamentale, poi la nostra storia è un pelino più importante della Lazio».