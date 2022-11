Martinez: «Lukaku fa progressi! Programma rispettato, ma non credo…»

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato delle condizioni di Lukaku nel corso della conferenza stampa indetta dalla nazionale fiamminga

CONDIZIONI – Martinez parla a proposito di Lukaku: «Sta facendo progressi. Ma il suo recupero richiederà del tempo. Stiamo rispettando il programma stabilito. Non credo che sarà in forma per la prima partita del Mondiale».

Fonte: sporza.be