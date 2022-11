Correa, sfuma il Mondiale? Problema al ginocchio, ultima scelta a Scaloni!

Correa continua a giocare spezzoni di partita e infortunarsi, come successo nell’amichevole vinta dall’Argentina con gli Emirati Arabi Uniti nella quale ha anche segnato un gol (vedi articolo). Secondo Diario Olé, l’attaccante dell’Inter tiene l’Albiceleste con il fiato sospeso: la scelta definitiva spetta a Scaloni

APPRENSIONE – Joaquin Correa rischia di saltare il Mondiale proprio a pochi giorni dall’avvio. L’attaccante dell’Inter si è infortunato nell’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, tenendo in apprensione l’Argentina. Correa ha accusato un problema al ginocchio, lo stesso che lo aveva tenuto fuori ad ottobre. In queste ore è stato valutato mentre oggi ha svolto solo una seduta di chinesiologia più riposo. Poi, da qui a domenica, il Commissario Tecnico Lionel Scaloni dovrà decidere se tenerlo in lista oppure sostituirlo. Ore di attesa per l’ex Lazio.