Marocchino: «Thuram mi fa godere. Darmian fa fallo su Chiesa»

In queste due sere Marcus Thuram e Joshua Zirkzee hanno ancora sorpreso per le loro prestazioni. Domenico Marocchino rivela cosa pensa su Calcio Totale per Rai Sport, aggiungendo qualcosa sul primo gol nerazzurro.

SPETTACOLARI – Un assist ieri fantastico nel primo tempo al minuto 33, il sesto alla sua prima stagione di Serie A. Marcus Thuram e Lautaro Martinez si trovano a meraviglia e illuminano il campionato italiano. Sul francese si esprime in particolare Domenico Marocchino, l’opinionista della Rai: «Thuram e Zirkzee in questa prima parte di stagione fanno godere con l’occhio proprio. Oltre ad essere forti tecnicamente sono giocatori anche eleganti. L’eleganza non stona assolutamente. Quello di Darmian è fallo, alzi il braccio per difenderti, supera le spalle e ostruisce Chiesa».