Diamanti: «Juventus-Inter una partitaccia! Manca la giocata d’istinto»

Alessandro Diamanti critica quanto visto in Juventus-Inter ed evidenzia una lacuna nella rosa di entrambe le squadre. L’ex calciatore, intervenuto a “Bobo Vieri Talk Show”, dice la sua anche sulla prossima sfida nerazzurra.

QUELLO CHE NON TI ASPETTI – Juventus-Inter, andata in scena ieri sera allo Stadium di Torino, non sarà di certo una delle partite che rimarrà nella storia del calcio. Dello stesso parere sembra essere Alessandro Diamanti, che non l’ha apprezzata per niente: «Juventus-Inter? Ho visto il secondo tempo, è stata una partitaccia. Si vedeva che non sarebbe andata da nessuna parte quella partita. A parte nel Milan Rafael Leao, in queste squadre non c’è uno che fa qualcosa che non ti aspetti. Tipo da 40 metri ti salta due, ti calcia all’incrocio dei pali, o ti fa un tiro da metà campo o una punizione te la calcia all’incrocio dei pali. Qualche partita all’80’ lo vedi subito come va a finire. Il talento c’è, i giocatori forti pure, ma non c’è più l’istinto, la giocata che non ti aspetti, quella da matto. L’unico davvero forte, quando sta bene, è Dybala. Inter al momento ha qualcosa in più di tutti, a Napoli è veramente dura andare a giocare sempre. Pronostico? 1×2».