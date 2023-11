Bucchioni: «Allegri voleva il pari. Dall’Inter mi aspettavo di più»

In seguito a Juventus-Inter, scontro senza spettacolo e senza vincitori, c’è stata un’analisi molto specifica oltre che una critica per entrambe le squadre di Enzo Bucchioni su Sportitalia.

MENTALITÀ – Enzo Bucchioni non ha risparmiato critiche nei confronti delle prime due in classifica: «Allegri ieri dopo la partita ha detto meglio pareggiare che perdere. Il tecnico toscano è stato chiaro, voleva questo risultato già dall’inizio della gara. Dall’Inter mi aspettavo qualcosa in più. In mezzo al campo non c’era spazio e doveva far male alla Juventus sugli esterni, ma non l’ha fatto. Dumfries e Dimarco sono apparsi molto stanchi e sottotono, hanno reso poco. Io penso che all’estero dopo aver visto questo scontro tra prima e seconda in classifica, abbiano ancora più critiche nei confronti del calcio italiano. La partita è stata senza coraggio e senza spettacolo. Forse ci aspettavamo proprio l’opposto di quello che si è visto in campo. Da Allegri me lo aspettavo, da Simone Inzaghi forse no».