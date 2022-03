Marocchino: «Dybala-Inter? Per me può fare la differenza anche all’estero»

Domenico Marocchino, in collegamento su Calcio Totale, ha espresso la sua opinione in merito a Dybala. Il centravanti argentino della Juventus può essere una suggestione per l’Inter

LA JOYA − Marocchino analizza la situazione legata a Dybala: «Futuro Dybala? In linea di massima, non solo in Italia ma anche all’estero, si va a cercare giocatori che splendono. Inter? Sono convinto che l’argentino anche all’estero farebbe la differenza in top club europei. Lo reputo un giocatore fortissimo e adatto non solo alla Serie A».