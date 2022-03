Fabbian: «Italia Under-19, un aiuto avere con me i compagni dell’Inter»

Fabbian è uno dei tre giocatori dell’Inter convocati dall’Italia Under-19, che oggi alle 16.30 sfiderà il Belgio nel match decisivo per la qualificazione agli Europei di categoria. Ai canali ufficiali FIGC ha parlato proprio il centrocampista.

CONDIVISIONE – Giovanni Fabbian è contento di avere con sé nell’Italia Under-19 anche Cesare Casadei e Mattia Zanotti, della Primavera dell’Inter: «Conosco tutti dai tempi dell’Italia Under-16 e siamo un gran gruppo, ma aiuta avere con me i miei compagni di squadra perché con loro ho un contatto quotidiano e più familiarità. Mi aspetto una partita molto difficile e dovremo essere bravi a iniziarla bene e poi portarla a termine nel migliore dei modi: scandiamo in campo per vincere e conquistare questa qualificazione europea. Il Belgio? È una squadra molto tecnica, dovremo stare attenti al loro gioco e muovere la palla molto velocemente: abbiamo tutte le carte in regola per far bene».

Fonte: FIGC