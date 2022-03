Prima Pagina IN Edicola: Inter, Barzagli dice Juventus. Più certezze

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Verso la supersfida: l’intervista. Barzagli dice Juventus: Max ha più certezze. «I bianconeri sono favoriti sull’Inter, per Inzaghi gara decisiva. Pioli punti sul fattore Ibrahimovic ma deve fare attenzione al Napoli».

TUTTOSPORT

