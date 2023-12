Marinozzi: «Inter, non mi aspettavo reazione! Due non all’altezza»

L’Inter di Inzaghi a Lisbona con il Benfica ha disputato una partita a due facce: primo tempo negativo con tre gol subiti e secondo tempo da grande squadra con tanto di rimonta. Marinozzi si complimenta con il tecnico interista che a fine partita ha svelato le parole dette ai suoi giocatori: di seguito l’intervento del giornalista a Sky Sport

REAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi contro il Benfica in Champions League ha chiuso il primo tempo sotto di 3 gol per poi agganciare il pari nel secondo con una reazione da grande squadra. Andrea Marinozzi promuove anche il post-partita del tecnico piacentino: «Le parole di Inzaghi mi sono piaciute, quello che ha detto a fine partita. Ha continuato a dare fiducia a chi stava giocando. Poi l’ha ripresa anche con i cambi, l’impressione è che alcune rotazioni non siano all’altezza dei titolari. Penso a Klaassen e Bisseck per esempio, poi è una squadra che gioca a memoria e quindi va in difficoltà con molti cambi. Comunque l’Inter ha avuto una reazione da grande squadra e non me lo sarei mai aspettato».