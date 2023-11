Inzaghi: «Inter ha carattere! Ecco cosa ho detto ai miei giocatori»

Inzaghi ha parlato dallo stadio da Luz al termine di Benfica-Inter, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League finita 3-3 che i nerazzurri hanno disputato con la qualificazione agli ottavi già in tasca. Di seguito la sua analisi post-partita affidata a Sky Sport

CARATTERE – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Benfica-Inter: «Un grandissimo segno, la squadra ha avuto una grande reazione. Il primo tempo non è stato buono, abbiamo approcciato male e sappiamo che in Champions League non ci sono partite facili. Poi ci siamo detti di dover fare di più e di coprire meglio il campo, con quel tiro di Barella al 90′ avremmo potuto vincere. Chiaramente non deve succedere, abbiamo approcciato con scarsa concentrazione e abbiamo pagato. Poi i ragazzi sono stati bravi e abbiamo pareggiato meritatamente. Ha grande carattere questa squadra, lavora ogni giorno ma abbiamo già dimostrato di poter cambiare molto. Ho la possibilità di avere molti titolari, non undici ma venti, e devo cercare di utilizzarli tutti. Sono soddisfatto della reazione del secondo tempo, nel primo dovevamo fare meglio compreso me. Questa squadra sa dove vuole arrivare e io so di poter puntare sulla mia rosa. Ho detto ai giocatori che sarebbe stato semplice togliere 4/5 giocatori, ma secondo me il quel momento non era la soluzione. Ho detto di mettersi lì cercando di avere un approccio diverso perché nel calcio può accadere anche un episodio. Napoli? Una grandissima squadra, campione d’Italia in carica con merito e come noi ha avuto una trasferta insidiosa. Giocheremo ad armi pari, sarà una bellissima gara ed entrambe cercheremo di fare il nostro meglio».