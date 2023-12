Biasin: «L’Inter alla fine ha dato delle risposte. Ora la riprova»

Biasin prova a vedere il bicchiere mezzo pieno per l’Inter dal pareggio contro il Benfica. Il giornalista segnala come, nel complesso, la squadra di Inzaghi sia riuscita a dimostrare qualcosa di utile nonostante il primo tempo negativo.

NON COSÌ MALE – Fabrizio Biasin dà una valutazione delle scelte di formazione in Benfica-Inter: «Io credo che, in realtà, Simone Inzaghi le abbia fatte proprio per tarare le alternative. Il primo tempo è stato osceno, io pensavo che all’intervallo ne mettesse dentro tre invece, in maniera molto intelligente, ha rimesso tutti. Si è rimesso in ordine e ha fatto vedere che, tendenzialmente, ci si può fidare anche delle alternative. Secondo me alla fine le risposte sono arrivate: questa rimonta da 3-0 a 3-3 sicuramente dà anche un po’ di entusiasmo da questo punto di vista. Adesso domenica c’è la riprova con la supersfida col Napoli al Maradona».