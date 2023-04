Marinozzi: «Inter, Lukaku può ribaltare le gerarchie in Champions League»

Marinozzi commenta la prestazione dell’Inter nella sfida contro la Lazio (vedi pagelle). Il giornalista, in particolare, si sofferma sulla forma fisica di Lukaku e Dumfries. Di seguito le dichiarazioni nello studio di Sky Sport 24.

FIDUCIA – Andrea Marinozzi apprezza la gara disputata dall’Inter nella sfida contro la Lazio: «L’Inter gioca bene, la prepara bene, poi per un errore subisce gol, va in difficoltà e perde lucidità. Invece oggi è stata brava a sfruttare l’opportunità e a finalizzare. Questo è un aspetto che è mancato tanto nelle ultime giornate. Particolare il coro del pubblico nei confronti di Lautaro Martinez mentre si stava scaldando. Ha aumentato il volume, Simone Inzaghi l’ha spinto dentro e ha dato la scossa per ribaltare la partita. Partita che l’Inter, comunque, aveva giocato bene, anche sotto di un gol dopo aver subito la rete di Felipe Anderson. Sul gol di Robin Gosens giocata fantastica di Romelu Lukaku, che magari non ti aspetti. Bella anche la connessione fra Lautaro Martinez e Lukaku, che aspettavamo da tanto. Contro l’Empoli assist di Lukaku e gol di Lautaro Martinez e oggi si è ripetuto. Tre assist consecutivi per Lukaku, che è in crescita e sicuramente in fiducia rispetto a qualche settimana fa. Avere o non avere a fianco Lautaro Martinez fa tutta la differenza del mondo. Sono partite importanti per Lukaku anche per ribaltare le gerarchie dell’Inter. In Champions League lui non ha mai giocato dall’inizio e una partita importante sta per arrivare. Per Denzel Dumfires brutto rientro dal Mondiale ma ora sta ritrovando la forma migliore. È un elemento importante per l’Inter perché bravo nel riempire l’area di rigore e ad essere decisivo nel chiudere le giocate che l’Inter spesso crea a sinistra. Inzaghi fin qui è stato bravo nella gestione dei giocatori, soprattutto nel far respirare gli esterni».