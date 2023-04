Moviola Inter-Lazio: proteste irricevibili sul gol del 2-1

Inter-Lazio ha avuto Guida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LAZIO, PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 6. Solo la seconda in questa Serie A, complici due infortuni, ma riesce a cavarsela. Al quarto d’ora Nicolò Casale, già richiamato, è graziato dal giallo per un fallo su Henrikh Mkhitaryan che l’aveva saltato. Il cartellino se lo prende invece Mattia Zaccagni al 20’ per aver dato un pestone a Nicolò Barella. Annullato al VAR il vantaggio all’Inter, per un fuorigioco (che c’è) di Joaquin Correa sul filtrante di Marcelo Brozovic prima di servire l’assist a Mkhitaryan. Ci vuole un minimo di check, ma l’argentino è avanti rispetto ad Adam Marusic di mezza figura. Giallo anche a Danilo D’Ambrosio (35’), che ferma Zaccagni andato via.

MOVIOLA INTER-LAZIO, SECONDO TEMPO – Un errore di Alessandro Bastoni gli costa l’ammonizione, per aver dovuto spendere il fallo su Felipe Anderson. Cartellino che prende anche Adam Marusic all’81’, per aver fermato Romelu Lukaku scappato via sulla sinistra di forza. La Lazio lamenta un fallo sull’azione che porta al 2-1 di Robin Gosens, chiedendo l’intervento del VAR. Non può esserci: a prescindere dal fatto che il contrasto di Brozovic su Pedro sia falloso o meno i biancocelesti giocano il pallone, proseguono l’azione e solo dopo sbagliano il cross. Essendo iniziata una nuova azione il VAR non può intervenire. Regolarissimo il 3-1 di Lautaro Martinez, che segna sulla ribattuta dopo il primo tiro parato da Ivan Provedel. C’è un check insolitamente lungo, ma non si capisce perché visto che le immagini sono chiare e il rimpallo non è mai sulla mano. Per questo motivo il recupero è allungato da sei a otto minuti.