Marelli: «Hernandez-Dumfries, discussione legittima! In caso di fischio…»

Hernandez e Dumfries anche in questo Milan-Inter sono stati protagonisti di qualche episodio arbitrale. Dopo l’ammonizione per entrambi al 9′, nel secondo tempo il terzino rossonero rischia il secondo giallo. Marelli a DAZN dà la sua lettura sulla decisione di Chiffi (QUI la moviola del match)

DISCUSSIONE – Theo Hernandez e Denzel Dumfries come al solito hanno dato vita a diversi duelli. Nel secondo tempo il terzino rossonero va molto vicino al secondo giallo e quindi all’espulsione. Luca Marelli spiega come mai l’arbitro Chiffi ha deciso diversamente: «Quello che è successo è un episodio che può legittimamente aprire una discussione sulla decisione di Chiffi. Theo Hernandez viene superato da Dumfries, il terzo rossonero non si occupa della palla ma solo di Dumfries. Allarga molto il braccio e lo tocca anche sulla gamba destra. In caso di fischio ci sarebbe stata l’ammonizione automatica per azione potenzialmente pericolosa, motivo per cui il VAR è tagliato fuori anche se si sarebbe trattato di una seconda ammonizione. Come sappiamo infatti il VAR può intervenire solo per ammonizioni dirette».