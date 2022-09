Moviola Milan-Inter: Chiffi la perde al 9′ e poi grazia Theo Hernandez

Milan-Inter ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MILAN-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 5. Cambia metro di giudizio durante la partita e a seconda delle situazioni in campo. Vuole iniziare con piglio deciso, ma quando al 9′ ammonisce anche Denzel Dumfries, quando la reazione era stata solo di Theo Hernandez, si capisce come sarà l’andazzo della sua direzione. Al quarto d’ora Olivier Giroud spinge Alessandro Bastoni che manda sulla sua traversa, fallo evidente. L’attaccante francese si prende il giallo al 31′ entrando duro su Skriniar. Ammonito anche Marcelo Brozovic al 38′, fallo su Charles De Ketelaere abbondantemente fuori area. Qualcuno del Milan prova a chiedere l’intervento dentro, ma non c’è nemmeno da discutere.

MOVIOLA MILAN-INTER, SECONDO TEMPO – De Ketelaere impedisce a Joaquin Correa di calciare a rete dal limite: giallo inevitabile. È in gioco Giroud al momento del lancio di Sandro Tonali, quando poi serve a Rafael Leao la palla che il portoghese tramuta nel 3-1. Ed è buono pure il 3-2 di Edin Dzeko, con Matteo Darmian molti metri dietro il penultimo difendente sul filtrante. L’episodio più discusso arriva al 70′, quando Theo Hernandez (già ammonito) si disinteressa del pallone e pensa solo a fermare Dumfries. Sarebbe punizione e secondo giallo, una decisione da manuale, invece Chiffi per non buttare fuori il francese non fischia nemmeno fallo. Una scelta che cozza e non poco coi tanti fischi, quasi sempre contro l’Inter, su situazioni molto meno pesanti. Paga per tutti Simone Inzaghi, ammonito lui. Nel recupero (cinque minuti portati a sei per perdita di tempo) Rafael Leao reagisce su Danilo D’Ambrosio: giallo.