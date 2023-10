Marelli ancora su Pulisic «È mano, ma errore grave è un altro»

Marelli è tornato a parlare del gol convalidato a Christian Pulisic in Genoa-Milan, sottolineando come il fallo di mano ci fosse. Ma ha poi parlato di un altro chiaro errore secondo il suo punto di vista.

FALLO DI MANO − Il Milan, proprio prima della sosta per le nazionali, ha scavalcato l’Inter in classifica vincendo contro il Genoa e si è piazzato al primo posto in Serie A. Tutto ciò è arrivato grazie a un gol segnato da Pulisic che ha provocato tante polemiche per un possibile tocco di mano. Le parole in merito di Luca Marelli a TvPlay_Calciomercato.it: «Pulisic per me l’ha presa di mano. Quello che è il mio compito non è tanto dare un’opinione. Ma spiegare il motivo delle scelte di campo. Io però già dalla diretta televisiva avevo espresso dei dubbi sul fatto che il VAR potesse intervenire. Questo perché non c’erano immagini chiare. Se l’arbitro avesse fischiato il fallo di mano di Pulisic sarebbe stato uguale. Nel senso che non avrebbe potuto fare altro che confermare la sua decisione senza avvalersi del VAR. Quando non ci sono immagini che possono togliere ogni dubbio è difficile che il direttore di gara chieda l’intervento dell’On-field review».

ERRORE GRAVE − «A livello arbitrale ritengo tuttavia che l’errore più grave sia stato fermare l’azione del Milan per dare il cartellino rosso al portiere del Genoa Martinez. Quella era una chiara occasione da rete visto che Leao era da solo contro il difensore avversario, con Pulisic che stava arrivando a supporto per creare una superiorità numerica».