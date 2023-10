Correa, che caos! Il Marsiglia licenzia anche il dirigente che lo ha ingaggiato

Il Marsiglia non sta attraversando di certo un buon momento, e di conseguenza anche Joaquin Correa, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito. Dopo le tensioni di fine settembre, con l’addio di Marcelino, le dimissioni del presidente Longoria e l’ingaggio di Gattuso, ora è ufficiale anche l’addio di Javier Ribalta, Direttore Sportivo del club francese che ha gestito il mercato estivo e, di conseguenza, ha ingaggiato Correa.

CAMBIO DIRIGENZIALE – Bufera in casa Marsiglia dopo l’addio dell’allenatore, la società ha deciso anche di licenziare il Direttore Sportivo che in estate ha contribuito alla costruzione della squadra, compreso l’ingaggio di Joaquin Correa dall’Inter: “A seguito delle discussioni costruttive avvenute recentemente all’interno del club, e in stretto coordinamento con il Consiglio di Sorveglianza e Frank McCourt, che ha riaffermato il suo impegno, la sua fiducia e il suo attaccamento al club, l’Olympique de Marsiglia annuncia un’evoluzione della sua organizzazione interna e in particolare il suo consiglio di amministrazione. Il Consiglio Direttivo continuerà la sua missione di trasformazione profonda del club senza il contributo di Javier Ribalta che l’Olympique de Marsiglia ringrazia in particolare per il suo coinvolgimento e la sua professionalità durante tutto il percorso”.

Fonte: om.fr/fr