Marchisio: «Juventus non può stare al passo dell’Inter! Klaassen…»

Marchisio non si nasconde in vista dello scontro diretto Juventus-Inter, previsto dopo la sosta. L’ex centrocampista della Juventus, intervenuto a “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, elogia l’Inter di Inzaghi prima e spende due parole sia per Klaassen sia per Darmian

VALORI DIVERSI – Lo scontro diretto Juventus-Inter interessa a Claudio Marchisio, che ammette le differenze tra le due squadre: «Come detto da Massimiliano Allegri, è importante che la Juventus sia rimasta in scia all’Inter e che sia davanti alle altre pretendenti (Milan e Napoli su tutte, ndr) per tornare in Champions League, che è l’obiettivo stagionale dichiarato. Alla lunga, però, penso che questo gioco qua non riuscirà a farti stare al passo dell’Inter, che è una grandissima squadra con grandissime qualità e certezze nel gruppo. E lo sta dimostrando. Non solo in Champions League ma anche in Serie A, come visto a San Siro contro il Frosinone. Alla Juventus preoccupano un po’ le troppe giornate passate senza i gol degli attaccanti». Questo il pensiero di Marchisio, che riflette un po’ quello di Christian Vieri intervenuto poco prima in trasmissione.

Marchisio dice la sua su Klaassen e Darmian

RISERVE PREZIOSE – A Marchisio viene chiesto un giudizio su Davy Klaassen, arrivato all’Inter nell’ultimo giorno di mercato ma ancora poco utilizzato: «In una squadra che lotta su tre competizioni diverse devi avere la coperta lunga, che era un po’ il deficit del Milan negli anni passati. Il problema della panchina corta. Giocatori così è meglio averli. Poi chiaro che l’allenatore punti sui dodici-tredici giocatori che vede maggiormente ma sta al calciatore prendersi le sue responsabilità quando chiamato in causa. All’Inter ho visto un giocatore che è cresciuto tantissimo, Matteo Darmian, che ricordo dai tempi del Torino. Darmian è una pedina fondamentale per Simone Inzaghi nella difesa a tre. Ora che si è fatto male Benjamin Pavard, soprattutto. E lo sposta anche nel centrocampo a cinque se Denzel Dumfries non sta bene. Darmian è un giocatore importante. I calciatori hanno sempre allenatori che danno loro fiducia, poi arrivano giocatori dall’estero ma non è detto che trovino facilmente spazio ed è giusto così». Così Marchisio sull’olandese Klaassen e più in generale sulle novità che giungono in Serie A dall’estero.