Longhi: «Inter e Juventus favorite per lo scudetto! Dimarco? No dubbi sul gol»

L’Inter guida la classifica in Serie A con la Juventus ad inseguire. Bruno Longhi, su Radio Sportiva, analizza il momento delle due squadre. Un focus, inoltre, sul gol di Dimarco contro il Frosinone

NO DUBBI – Le parole di Longhi: «Alla luce della classifica, raggiunta attraverso percorsi diversi e caratteristiche diverse, Inter e Juventus sono nella situazione di essere indicate come le favorite dello scudetto. Scarica barile fra le due? Fa parte del gioco, però la classifica dice Inter 31 punti e Juventus 29. Dimarco? Non ho un millesimo di dubbio, non è un cross ha tirato in porta. Bisogna avere il piedino fatato per metterla il porta, ma si vede dalla postura che è un tiro».