Marchisio: «Inzaghi non più situazione sotto controllo. Troppi screzi»

Marchisio individua il problema dell’Inter nel malumore dimostrato in campo in alcune circostante e nell’incapacità di Inzaghi di tenere a bada i giocatori. Ecco quanto emerso dall’intervento dell’opinionista di “La Domenica Sportiva” nel corso del suo intervento su Rai 2.

PROBLEMA VERO – Claudio Marchisio non ha dubbi su quale sia la vera fonte di difficoltà dell’Inter. Intervenuto nello studio di “La Domenica Sportiva”, l’ex calciatore afferma: «Il vero problema di Simone Inzaghi sono gli screzi che stanno emergendo fra i giocatori. Sembra come se lui non abbia più la situazione sotto controllo. La discontinuità è un problema relativo perché, come l’Inter, ce l’hanno anche le altre squadre. Però i nerazzurri hanno la rosa più forte e, quindi, questa discontinuità non può esserci. In questi contesti la mano di Inzaghi ci deve essere perché l’Inter va a perderci più delle altre squadre».