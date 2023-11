Marchetti: «Juventus-Inter, favore del pronostico verso i nerazzurri. Poi…»

Luca Marchetti ha parlato di Juventus-Inter, big match valido per la tredicesima giornata previsto domenica 26 novembre alle ore 20.45.

JUVENTUS-INTER – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Per chi è più importante questo derby d’Italia? Credo che il peso maggiore lo porti l’Inter perché è in testa alla classifica, poi ci si può aspettare di tutto in una partita secca. L’Inter ha la squadra più completa, gioca bene in entrambe le fasi e questo pone il favore del pronostico verso i nerazzurri. Poi c’è il gioco del “ciapano” tra Marotta e Allegri su chi è favorito, certo è che se l’Inter dovesse vincere creerebbe un solco che forse non c’è mai stato. Sarebbe un vantaggio sia in classifica, ma soprattutto psicologico. In caso di vittoria della Juve forse l’Inter andrebbe in paranoia. Credo che la rosa della Juve sia leggermente inferiore, specialmente a centrocampo, però una Juventus così convinta mette paura».