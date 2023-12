Marchetti: «Inter-Lecce, Inzaghi difende i suoi. Bisseck è maturo»

Luca Marchetti, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione dell’Inter di Inzaghi che nel tardo pomeriggio ha strappato i tre punti al Lecce.

SOLIDO – Luca Marchetti, ha commentato la vittoria dell’Inter a San Siro contro il Lecce. Tra i tanti temi toccati, anche quello di Yann Bisseck al suo primo gol nerazzurro. Queste le sue parole: «Il primo gol di Bisseck in Inter-Lecce? L’Inter ci ha creduto, non è un prezzo banale quello del suo cartellino. Solido in difesa ma anche efficace in avanti, è bravo nel gioco aereo. La forza dell’Inter deve essere ed è stata la capacità di avere tanti calciatori allo stesso livello. Con meno infortuni Bisseck non avrebbe giocato così tanto, questo è sicuro. Simone Inzaghi deve gestire le assenze e dà minutaggio a chi ha giocato meno, in molti sono sulla corda. Inzaghi vuole difendere i priori giocatori, come ha fatto con Marko Arnautovic. L’attacco? L’Inter non farà operazioni a gennaio. L’attacco è un reparto in cui sono quattro, due de quali hanno giocato poco e con un impatto meno importante rispetto a Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Ci si aspetta di più da parte di entrambi, Arnautovic e Alexis Sanchez».