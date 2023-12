Inter, andamento dei prestiti: Esposito sfiora l’impresa!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito sale a quattro reti con la maglia della Sampdoria.

RIEPILOGO PRESTITI – È ancora Sebastiano Esposito il protagonista assoluto dei giocatori di proprietà Inter attualmente in prestito in altre squadre. Il numero 7 della Sampdoria trova il suo quarto gol stagionale nella sconfitta casalinga contro la Feralpisalò (2-3). E solo il fuorigioco gli impedisce il gol del pareggio al 91′, che sarebbe valso la seconda doppietta stagionale. Con questo gol Esposito pareggia il bottino della precedente esperienza in Serie B (4 gol col Bari) e punta a superare le 6 reti col Basilea nel 2021/22, fin qui la sua miglior stagione. In Serie A invece brutte notizie per tutti. Il Cagliari di Gaetano Oristanio cade in casa del Verona (2-0), mentre Valentin Carboni non incide in Monza-Fiorentina (0-1). Infine, conferma amara dalla Premier League: per la settima gara consecutiva Ionut Radu non figura nemmeno tra i convocati del Bournemouth.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Verona-Cagliari 2-0: titolare, sostituito al 77′

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Fiorentina 0-1: in panchina, subentra al 61′

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Fiorentina 0-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Feralpisalò 2-3: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Feralpisalò 2-3: titolare, 90′ in campo, 1 gol

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Cittadella-Spezia 4-1: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Bari-Cosenza 0-0: titolare, sostituito al 74′

GABRIEL BRAZAO (P) – Parma-Ternana 3-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Nottingham Forest-Bournemouth 2-3: non convocato