Marchetti: «Dybala, 7 luglio senza squadra. Riflessione necessaria»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 per parlare di Paulo Dybala e della sua situazione con l’Inter. Che richiede delle riflessioni.

SENZA ACCORDO – Resta incerta la situazione di Paulo Dybala, che ancora non ha chiaro quello che sarà il suo futuro. L’Inter è ancora ferma, in attesa di capire se ci siano le condizioni per la firma. Mentre altre squadre non si sono (ancora) fatte avanti. Il giornalista Luca Marchetti ha commentato in questo modo la situazione: «Su Dybala ci sono tante considerazioni da fare. Al 7 di luglio è ancora senza contratto, questa è una riflessione che non solo lui ma tutti i giocatori andati a parametro zero adesso devono fare. Adesso se vai a parametro zero devi considerarti fortunato se vai a guadagnare la stessa cifra che guadagnavi prima».