Marchegiani sminuisce: «Inter favorita da un Lecce senza troppi tatticismi!»

L’Inter ha trionfato contro il Lecce 2-0. Marchegiani ha analizzato senza troppi giri di parole la vittoria dei nerazzurri. Partita non difficile

FAVORITA − Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani commenta la vittoria dei nerazzurri col Lecce: «Partita non difficile per l’Inter. Il Lecce è una squadra che lotta, pressa in avanti, ma l’Inter ha trovato tantissimi spazi. L’azione del primo gol è molto bella. Diciamo che un po’ l’atteggiamento senza troppi tatticismi ha favorito un po’ la partita dell’Inter».