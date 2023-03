VIDEO – Inter-Lecce 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Lecce, posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IN SCIOLTEZZA – Inter-Lecce 2-0 nel posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A. L’Inter si leva subito di torno il Milan, staccandolo e riprendendosi in solitaria il secondo posto. Contro il Lecce è partita a senso unico, due minuti per la prima occasione con destro da fuori di Hakan Calhanoglu respinto da Wladimiro Falcone. Gli ospiti calciano solo al 17′, con ripartenza e tiro da lontano di Assan Ceesay bloccato da André Onana. Un grande anticipo di Robin Gosens avvia l’azione dell’1-0, con corsa sulla sinistra e assist arretrato per Nicolò Barella che dribbla e serve vicino Henrikh Mkhitaryan chirurgico nel destro piazzato sotto l’incrocio. Secondo gol consecutivo in casa per l’armeno in Serie A, dopo quello all’Udinese. Appena iniziata la ripresa (53′) si risolleva anche Denzel Dumfries, con bella giocata a destra e cross basso per la girata in rete di Lautaro Martinez. Partita in discesa, senza che nemmeno un rigore negato dall’inadeguato arbitro Gianluca Manganiello a Gosens (fallo di Alexis Blin) possa cambiare le cose. Il Lecce non va praticamente mai vicino a riaprirla, se non con un colpo di testa a lato di Morten Hjulmand (82′).

Video con gli highlights di Inter-Lecce dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.