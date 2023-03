Capuano: «Lautaro Martinez top! Inter seria. Bologna? Critiche eccessive»

L’Inter ha trionfato contro il Lecce, con Lautaro Martinez ancora protagonista. Ne parla Capuano. Il giornalista è ritornato anche sulle critiche post Bologna

DIFFERENZA − Giovanni Capuano, su Sportitalia, elogia il Toro e anche la prestazione dell’Inter contro il Lecce: «Lautaro Martinez? Le risposte più attese sono quelle che arrivano in campo e no le frasi dopo partita. Lui sta rispondendo bene, sta trovando quella continuità che ogni tanto gli è mancata. Sta sicuramente facendo il bene dell’Inter, fa la differenza. Dopodiché oggi l’Inter ha giocato una partita seria, non era scontato e credo che sul passo falso di Bologna siano state espresse critiche eccessive. Il Porto ha inciso e il Bologna rimane difficile da affrontare. Intorno a Inzaghi non c’è un’aria buona».