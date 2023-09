Marchegiani: «Atteggiamento Inter deludente! Troppa sicurezza»

Luca Marchegiani fa il punto sull’ultima partita dell’Inter, persa contro il Sassuolo. Di seguito l’opinione espressa dall’ex calciatore su Sky Sport 24.

NO PREOCCUPAZIONE – Luca Marchegiani commenta la prestazione fatta dall’Inter nel match contro il Sassuolo. Nella trasmissione “Sky Calcio Club” afferma: «L’atteggiamento dell’Inter nel secondo tempo è stato un po’ deludente. Aver subito un solo gol fino ad adesso e aver avuto sempre la superiorità difensiva, che ti permetteva una volta andato in vantaggio di non rischiare, ha dato un po’ troppa sicurezza. Contro un avversario che in questo momento è difficile da affrontare. Il Sassuolo ha talento, qualità, gioca, e se non mantiene alto il ritmo ti mette sotto. Secondo me, rispetto alla prima giornata, l’Inter andando avanti un pochino di cattiveria l’ha persa. Prima a San Sebastian, poi domenica con l’Empoli. È difficile giocare ogni tre giorni dal punto di vista di energie nervose e continuità. Non è una cosa volontaria: la prima la prepari in due mesi e arrivi al 100% dimostrando il meglio di te. Quella dopo arrivi al 99% e via di seguito. Ci sono sconfitte e sconfitte. Secondo quella dell’Inter di oggi non preoccupa lo spogliatoio, e lo si evince anche dalle parole di Acerbi. Il ragionamento è “è una sconfitta, è andata così. Domani abbiamo un’altra partita e ripartiamo”»