Mangiante: «Dybala-Roma una suggestione. Da capire se ci sarà affondo»

L’Inter ha corteggiato a lungo Paulo Dybala. L’attaccante argentino però, al momento, è in fase di stand by e potrebbe anche non approdare in nerazzurro. La Roma ci pensa seriamente.

SUGGESTIONE – Chissà se l’arrivo nella Capitale di Paulo Dybala è solo un’idea o qualcosa di più. Secondo quanto raccontato da Angelo Mangiante a Sky Sport nel suo collegamento da Trigoria, al momento la Joya per i giallorossi è solo una suggestione. Per il giornalista però non è da escludere un possibile affondo nei prossimi giorni considerando che Dybala, a questo punto, è quasi costretto ad accettare delle condizioni notevolmente inferiori alle aspettative. Dunque la Roma è una squadra lì alla finestra, pronta ad inserirsi nella corsa alla Joya.

Fonte: Sky Sport