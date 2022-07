UFFICIALE – Inter, ecco dove vedere le amichevoli con Lens e Lione

L’Inter domani apre ufficialmente il mese di luglio delle amichevoli. Dopo la sgambata ad Appiano Gentile domani c’è il primo test match contro il Lugano. Intanto però ecco dove vedere i match con Lens e Lione.

UFFICIALITA’ – L’Inter giocherà domani il primo match amichevole dell’estate contro il Lugano, come ormai accade da cinque anni. Non solo però questa amichevole. In programma c’è la sfida con il Monaco il 16 (diretta Sportitalia) e poi le partite contro il Lens il 23 luglio e il Lione il 30 luglio. Ebbene, queste due partite saranno trasmesse in diretta su Dazn come la stessa emittente ha scritto sul proprio sito. Dunque si è completato il quadro delle emittenti per i match di luglio dell’Inter.